В Палестине призвали к бойкоту американских и израильских товаров

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Старший советник президента Палестины Махмуда Аббаса призвал мусульманские страны бойкотировать товары из США и Израиля после решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей, сообщает Report cо ссылкой на Anadolu.

"До тех пор, пока Израиль не примет и не будет действовать в соответствии с международным правом, мы призываем бойкотировать израильские товары", — заявил Махмуд Сидки Аль-Хаббаш (Mahmoud Sidqi al-Habbash).

"Сейчас, после шага США это также относится к бойкотированию американских товаров. США и Израиль на одной стороне. Это противоречит интересам мусульманского сообщества", — добавил советник.

Аль-Хаббаш заявил, что прошедший накануне чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) демонстрирует серьезный настрой мусульманских стран в отношении позиции США по Иерусалиму.

"Мы не станем терпеть, когда речь идет о вопросах, касающихся наших святых мест. Мы можем предпринять некоторые болезненные шаги в отношении их интересов в регионе и мире", — отметил он.