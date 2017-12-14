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    В Палестине призвали к бойкоту американских и израильских товаров

    © РИА Новости / Иссам Аль-Римави

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Старший советник президента Палестины Махмуда Аббаса призвал мусульманские страны бойкотировать товары из США и Израиля после решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей, сообщает Report cо ссылкой на Anadolu.

    "До тех пор, пока Израиль не примет и не будет действовать в соответствии с международным правом, мы призываем бойкотировать израильские товары", — заявил Махмуд Сидки Аль-Хаббаш (Mahmoud Sidqi al-Habbash).

    "Сейчас, после шага США это также относится к бойкотированию американских товаров. США и Израиль на одной стороне. Это противоречит интересам мусульманского сообщества", — добавил советник.

    Аль-Хаббаш заявил, что прошедший накануне чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) демонстрирует серьезный настрой мусульманских стран в отношении позиции США по Иерусалиму.

    "Мы не станем терпеть, когда речь идет о вопросах, касающихся наших святых мест. Мы можем предпринять некоторые болезненные шаги в отношении их  интересов в регионе и мире", — отметил он.

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