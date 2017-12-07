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    В Палестине между израильскими военнослужащими и палестинцами произошло столкновение, есть пострадавшие

    Власти Израиля увеличили численность военнослужащих на западном берегу реки Иордан

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В результате столкновения между протестующими против решения президента США Дональда Трампа палестинцами и израильскими военнослужащими пострадали 16 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Haberler, акции протеста прошли в палестинских городах Рамаллах и Бейтуллахим.

    14 участников акции протеста на западном берегу реки Иордан отравились от слезоточивого газа, используемого военными против демонстрантов, еще два человека пострадали от пластиковых пуль.

    Отметим, что в знак протеста против решения президента США лидер "Хамаса" Исмаил Хания объявил второй "интифад", начало восстания. Власти Израиля увеличили численность военнослужащих на западном берегу реки Иордан. 

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