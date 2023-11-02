В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР

Комитет Палаты представителей США по Китаю представил законопроект, запрещающий правительству страны покупать китайские дроны.
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"Этот законопроект запретит федеральному правительству использовать доллары американских налогоплательщиков для закупки этого оборудования в таких странах, как Китай, поддерживая злонамеренное поведение КНР и создавая серьезную угрозу национальной безопасности США и наших союзников", — заявил Галлахер.
Его поддержал член Палаты представителей Джо Кортни, отметив, что закон должен уменьшить зависимость США от дронов иностранного производства.
Отметим, что в сентябре Китай ограничил экспорт дронов и оборудования для производства беспилотников с целью "защиты национальной безопасности и интересов". Под экспортный контроль попала часть не предназначенных для военных целей дронов. Китайская компания DJI импортировала более половины беспилотников, которые продаются в США.