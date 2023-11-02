В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР

Комитет Палаты представителей США по Китаю представил законопроект, запрещающий правительству страны покупать китайские дроны.

Комитет Палаты представителей США по Китаю представил законопроект, запрещающий правительству страны покупать китайские дроны.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом сообщает пресс-служба главы комитета от Республиканской партии Майка Галлахера.

"Этот законопроект запретит федеральному правительству использовать доллары американских налогоплательщиков для закупки этого оборудования в таких странах, как Китай, поддерживая злонамеренное поведение КНР и создавая серьезную угрозу национальной безопасности США и наших союзников", — заявил Галлахер.

Его поддержал член Палаты представителей Джо Кортни, отметив, что закон должен уменьшить зависимость США от дронов иностранного производства.

Отметим, что в сентябре Китай ограничил экспорт дронов и оборудования для производства беспилотников с целью "защиты национальной безопасности и интересов". Под экспортный контроль попала часть не предназначенных для военных целей дронов. Китайская компания DJI импортировала более половины беспилотников, которые продаются в США.