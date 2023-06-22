В Палате представителей США одобрили резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил резолюцию, призывающую американскую администрацию незамедлительно передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил резолюцию, призывающую американскую администрацию незамедлительно передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эту инициативу представила в начале июня группа американских конгрессменов от обеих партий.

Они призывают президента США Джо Байдена немедленно предоставить Украине ATACMS в количестве, достаточном для скорейшей победы Украины, при этом поддерживая боеготовность Соединенных Штатов. Законодатели также призывают союзников и партнеров Соединенных Штатов передать Украине аналогичные системы.

Теперь по резолюции должно пройти голосование в Палате представителей полного состава.

До этого первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что вашингтонская администрация не имеет на данном этапе планов поставок Киеву ATACMS.