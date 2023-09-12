В Палате представителей США начинают расследование в рамках возможного импичмента Байдену

Комитеты Палаты представителей Конгресса США начинают официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена.

Комитеты Палаты представителей Конгресса США начинают официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, о соответствующем поручении объявил спикер нижней палаты законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

"Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование в рамках возможного импичмента президента Джо Байдена. За последние несколько месяцев республиканцы Палаты представителей обнаружили серьезные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена - культуры коррупции", - отметил он, выступая перед журналистами в Конгрессе.