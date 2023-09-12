В Палате представителей США начинают расследование в рамках возможного импичмента Байдену

Комитеты Палаты представителей Конгресса США начинают официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, о соответствующем поручении объявил спикер нижней палаты законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния).
"Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование в рамках возможного импичмента президента Джо Байдена. За последние несколько месяцев республиканцы Палаты представителей обнаружили серьезные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена - культуры коррупции", - отметил он, выступая перед журналистами в Конгрессе.