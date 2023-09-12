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В Палате представителей США начинают расследование в рамках возможного импичмента Байдену

В Палате представителей США начинают расследование в рамках возможного импичмента Байдену Комитеты Палаты представителей Конгресса США начинают официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 20:19
В Палате представителей США начинают расследование в рамках возможного импичмента Байдену

Комитеты Палаты представителей Конгресса США начинают официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту президента Джо Байдена.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, о соответствующем поручении объявил спикер нижней палаты законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния).

"Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование в рамках возможного импичмента президента Джо Байдена. За последние несколько месяцев республиканцы Палаты представителей обнаружили серьезные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена - культуры коррупции", - отметил он, выступая перед журналистами в Конгрессе.

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Версия на английском языке US House of Representatives begins investigation into possible impeachment of Biden

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