В Пальмире обнаружено массовое захоронение жертв ИГ

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сирийские власти сообщили об обнаружении в городе Пальмире массового захоронения, где, предположительно, находятся тела казненных боевиками группировки "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Представитель военных сообщил в частности, что в захоронении обнаружено около 40 тел: это убитые военнослужащие и проправительственные ополченцы. Также обнаружены тела нескольких гражданских лиц и троих детей.

В заявлении подчеркивается, что все они были застрелены или обезглавлены.

Древний сирийский город Пальмира на этой неделе был полностью освобожден от боевиков группировки "Исламское государство".

ИГ захватил город в середине мая прошлого года.