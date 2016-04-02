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    В Пальмире обнаружено массовое захоронение жертв ИГ

    В захоронении обнаружено около 40 тел, среди них тела нескольких гражданских лиц и троих детей

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сирийские власти сообщили об обнаружении в городе Пальмире массового захоронения, где, предположительно, находятся тела казненных боевиками группировки "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Представитель военных сообщил в частности, что в захоронении обнаружено около 40 тел: это убитые военнослужащие и проправительственные ополченцы. Также обнаружены тела нескольких гражданских лиц и троих детей.

    В заявлении подчеркивается, что все они были застрелены или обезглавлены.

    Древний сирийский город Пальмира на этой неделе был полностью освобожден от боевиков группировки "Исламское государство".

    ИГ захватил город в середине мая прошлого года. 

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