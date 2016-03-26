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    В Пальмире идут ожесточенные бои

    Сильное сопротивление боевики оказывают в километре от военного аэродрома и в кварталах близ цитадели

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Пальмире практически во всех кварталах идут ожесточенные бои правительственных войск Сирии и боевиков террористической организации "Исламское государство", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Отмечается, что боевые действия не проходят только в исторической части города.

    Сильное сопротивление боевики оказывают в километре от военного аэродрома и в кварталах близ цитадели.

    "После того как мы закрепились на высоте, где крепость, наши бойцы заняли жилой квартал под высотой. Боевики ИГ продолжают вести по нашим позициям огонь из танков и зенитных установок. Ведется и беспорядочный минометный обстрел", - заявил командир штурмового отряда "Соколы пустыни" Абу Хамза.

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