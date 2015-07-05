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    В Пальмире 13-летние боевики ИГИЛ расстреляли 25 человек

    Боевики утверждают, что убитые были захвачены в городе Хомс

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ На видеозаписи, распространенной сегодня с аккаунта, связанного с группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), запечатлен расстрел 25 человек в римском амфитеатре Пальмиры.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC News, по мнению экспертов, на видеозаписи видно, что возраст боевиков, совершивших убийство, составляет 13 или 14 лет.

    Боевики утверждают, что убитые были захвачены в городе Хомс.

    Напомним, в мае экстремисты из группировки "Исламское государство", захватившие город Пальмира, расправились в нем с 400 мирными жителями. На улицах города лежали сотни трупов. Поводом для бойни стали обвинения "в связях с сирийским правительством".

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