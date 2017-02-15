В пакистанском Пешаваре прогремел взрыв у медкомплекса, есть погибшие

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в пакистанском городе Пешавар неподалеку от границы с Афганистаном.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате взрыва два человека погибли, еще 18 получили ранения.

По данным полиции, террорист-смертник на мотоцикле врезался в правительственный автомобиль близ медицинского комплекса в районе Хайятабад, после чего произошел взрыв.

По информации Reuters, здание медицинского центра собирался посетить лидер оппозиционной пакистанской партии "Техрик-е-Инсаф" Имран Хан. Сообщается, что он не пострадал.

Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.