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    В пакистанском Пешаваре прогремел взрыв у медкомплекса, есть погибшие

    Террорист-смертник на мотоцикле врезался в правительственный автомобиль

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в пакистанском городе Пешавар неподалеку от границы с Афганистаном. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате взрыва два человека погибли, еще 18 получили ранения.

    По данным полиции, террорист-смертник на мотоцикле врезался в правительственный автомобиль близ медицинского комплекса в районе Хайятабад, после чего произошел взрыв.

    По информации Reuters, здание медицинского центра собирался посетить лидер оппозиционной пакистанской партии "Техрик-е-Инсаф" Имран Хан. Сообщается, что он не пострадал.

    Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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