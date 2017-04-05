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    В пакистанском Лахоре произошел взрыв, шесть человек погибли

    Целью теракта стали военные, которые сопровождали группу волонтеров

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Террорист-смертник совершил теракт в пакистанском городе Лахоре, не менее шести человек, в том числе четверо военных, погибли, еще 22 человека пострадали, cообщает Report со ссылкой на телеканал Geo TV.

    Инцидент произошел сегодня утром в юго-восточной части города. Целью теракта стали военные, которые сопровождали группу волонтеров, участвующих в переписи населения, проходящей в стране.

    По данным спецслужб, взрыв осуществил смертник, который передвигался либо на мотоцикле, либо пешком.

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

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