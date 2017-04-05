В пакистанском Лахоре произошел взрыв, шесть человек погибли

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Террорист-смертник совершил теракт в пакистанском городе Лахоре, не менее шести человек, в том числе четверо военных, погибли, еще 22 человека пострадали, cообщает Report со ссылкой на телеканал Geo TV.

Инцидент произошел сегодня утром в юго-восточной части города. Целью теракта стали военные, которые сопровождали группу волонтеров, участвующих в переписи населения, проходящей в стране.

По данным спецслужб, взрыв осуществил смертник, который передвигался либо на мотоцикле, либо пешком.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.