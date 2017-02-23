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    В пакистанском Лахоре прогремел взрыв, шесть человек погибли

    Полиция устанавливает причину взрыва

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в пакистанском городе Лахор, погибли шесть человек, более 15 получили ранения, cообщает Report со ссылкой на телеканал Samaa.

    Взрыв прогремел утром в коммерческом здании, часть которого повреждена. Сообщается, что взрывной волной выбило стекла из расположенных поблизости домов.

    Полиция устанавливает причину взрыва. Представители спасательных служб сообщили СМИ, что взорвался генератор.

    Вместе с тем в полиции пока не исключают теракт.

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