Число пострадавших при взрыве в Пакистане возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек пострадали при взрыве в пакистанском городе Кветта, сообщает Report со ссылкой на Express Tribune.

По предварительной информации, взорвался фугас. Как отметил глава МВД провинции Мир Шарфараз Бугти, целью террористов, заложивших взрывное устройство, мог быть судья федерального шариатского суда Белуджистана Захур Шавани. По его словам, пострадали сотрудники антитеррористической службы, сопровождавшие кортеж судьи.

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Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Второй за неделю взрыв прогремел сегодня в пакистанском городе Кветта недалеко от частной клиники, не менее четырех человек пострадали, сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

Точная причина взрыва неизвестна.

Это уже второй за текущую неделю взрыв в столице провинции Белуджистан. 8 августа в одной из центральных больниц Кветты прогремел взрыв. Это произошло спустя несколько часов после убийства президента Ассоциации коллегии адвокатов Белуджистана Биляля Анвара Каси. В результате взрыва погибли около 100 человек. Ответственность за теракт вначале взяло на себя подразделение радикального движения "Талибан", а позднее террористическая группировка "Исламское государство".