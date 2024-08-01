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В Пакистане жертвами наводнений стали не менее 24 человек

В Пакистане жертвами наводнений стали не менее 24 человек По меньшей мере 24 жителя Пакистана погибли в результате проливных дождей и наводнений на севере и северо-западе страны.
Другие страны
1 августа 2024 г. 19:31
В Пакистане жертвами наводнений стали не менее 24 человек

По меньшей мере 24 жителя Пакистана погибли в результате проливных дождей и наводнений на севере и северо-западе страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации национального Управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, ливни, принесенные циклоном с Аравийского моря и Бенгальского залива, привели к гибели 18 человек в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Вызванные дождями наводнения нанесли сильный ущерб городу Верхний Читрал, где произошло обрушение 150 жилых домов.

В северной провинции Пенджаб зарегистрированы пять жертв удара стихии. В столице региона Лахоре в четверг выпало наибольшее за последние 44 года количество осадков - 340 мм. Улицы мегаполиса превратились в реки, в жилые кварталы нарушена подача электроэнергии, закрыты правительственные учреждения, школы и магазины, затруднена работа городских больниц.

По данным Метеорологического управления Пакистана, ливневые дожди продлятся в стране до 6 августа.

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