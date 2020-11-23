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В Пакистане заявили об обстреле индийскими военными свадьбы на границе

В Пакистане заявили об обстреле индийскими военными свадьбы на границе На территории Пакистана были ранены 11 мирных жителей, в том числе шесть женщин и четыре ребенка, в результате обстрела индийскими войсками.
Другие страны
23 ноября 2020 г. 07:06
В Пакистане заявили об обстреле индийскими военными свадьбы на границе

На территории Пакистана были ранены 11 мирных жителей, в том числе шесть женщин и четыре ребенка, в результате обстрела индийскими войсками.

Как передает Report, об этом сообщила пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).

Отмечается, что индийская армия "пошла на беспричинное нарушение режима прекращения огня" вдоль линии контроля.

По информации ISPR, огонь по гражданским лицам велся ракетами и тяжелыми минометами во время свадебной церемонии в деревне Джигджот.

Пакистанская сторона назвала преднамеренное нападение армии Индии на мирных жителей аморальным и непрофессиональным актом, нарушающим договоренности о прекращении огня от 2003 года.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan hərbçiləri Pakistanda toy mərasimini atəşə tutub, xəsarət alanlar var

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