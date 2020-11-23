В Пакистане заявили об обстреле индийскими военными свадьбы на границе

На территории Пакистана были ранены 11 мирных жителей, в том числе шесть женщин и четыре ребенка, в результате обстрела индийскими войсками.

На территории Пакистана были ранены 11 мирных жителей, в том числе шесть женщин и четыре ребенка, в результате обстрела индийскими войсками.

Как передает Report, об этом сообщила пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).

Отмечается, что индийская армия "пошла на беспричинное нарушение режима прекращения огня" вдоль линии контроля.

По информации ISPR, огонь по гражданским лицам велся ракетами и тяжелыми минометами во время свадебной церемонии в деревне Джигджот.

Пакистанская сторона назвала преднамеренное нападение армии Индии на мирных жителей аморальным и непрофессиональным актом, нарушающим договоренности о прекращении огня от 2003 года.