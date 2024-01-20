В Пакистане заявили, что смогут преодолеть проблемы с Ираном

Комитет национальной безопасности Пакистана, который возглавляет и.о. премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какар, пришел к выводу, что Исламабад и Тегеран смогут вместе преодолеть противоречия и дальше развивать двусторонние связи.

Комитет национальной безопасности Пакистана, который возглавляет и.о. премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какар, пришел к выводу, что Исламабад и Тегеран смогут вместе преодолеть противоречия и дальше развивать двусторонние связи.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба секретариата главы правительства Пакистана.

"На заседании был сделан вывод, что в соответствии с универсальными принципами, регулирующими добрососедские отношения, обе страны смогут преодолеть незначительные раздражители посредством диалога и дипломатии, а также проложить путь к дальнейшему углублению своих исторических отношений", - говорится в сообщении.

Участники заседания провели полноценный анализ ситуации и высоко оценили профессиональный, выверенный и пропорциональный ответ Вооруженных сил Пакистана на неспровоцированное и незаконное нарушение национального суверенитета.

Они также были проинформированы о политических и дипломатических событиях, повлиявших на сложившуюся ситуацию между Ираном и Пакистаном и на безопасность в регионе в целом. В заключение они подтвердили непоколебимую решимость в том, что суверенитет и территориальная целостность Пакистана абсолютно неприкосновенны и священны, а любая попытка нарушить их под каким-либо предлогом будет встречена всей мощью государства.