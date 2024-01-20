О нас

В Пакистане заявили, что смогут преодолеть проблемы с Ираном

В Пакистане заявили, что смогут преодолеть проблемы с Ираном Комитет национальной безопасности Пакистана, который возглавляет и.о. премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какар, пришел к выводу, что Исламабад и Тегеран смогут вместе преодолеть противоречия и дальше развивать двусторонние связи.
Другие страны
20 января 2024 г. 00:40
В Пакистане заявили, что смогут преодолеть проблемы с Ираном

Комитет национальной безопасности Пакистана, который возглавляет и.о. премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какар, пришел к выводу, что Исламабад и Тегеран смогут вместе преодолеть противоречия и дальше развивать двусторонние связи.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба секретариата главы правительства Пакистана.

"На заседании был сделан вывод, что в соответствии с универсальными принципами, регулирующими добрососедские отношения, обе страны смогут преодолеть незначительные раздражители посредством диалога и дипломатии, а также проложить путь к дальнейшему углублению своих исторических отношений", - говорится в сообщении.

Участники заседания провели полноценный анализ ситуации и высоко оценили профессиональный, выверенный и пропорциональный ответ Вооруженных сил Пакистана на неспровоцированное и незаконное нарушение национального суверенитета.

Они также были проинформированы о политических и дипломатических событиях, повлиявших на сложившуюся ситуацию между Ираном и Пакистаном и на безопасность в регионе в целом. В заключение они подтвердили непоколебимую решимость в том, что суверенитет и территориальная целостность Пакистана абсолютно неприкосновенны и священны, а любая попытка нарушить их под каким-либо предлогом будет встречена всей мощью государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ООН обеспокоена ситуацией на Корейском полуострове
ООН обеспокоена ситуацией на Корейском полуострове
19 января 2024 г. 23:44
США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов
США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов
19 января 2024 г. 23:32
Главы МИД Азербайджана и Индии обсудили двустороннее сотрудничество
Главы МИД Азербайджана и Индии обсудили двустороннее сотрудничество
19 января 2024 г. 22:56
Из-за холодов в США за последнюю неделю погибли почти 50 человек
Из-за холодов в США за последнюю неделю погибли почти 50 человек
19 января 2024 г. 21:55
Президент Шри-Ланки: Движение неприсоединения должно стать влиятельным блоком
Президент Шри-Ланки: Движение неприсоединения должно стать влиятельным блоком
19 января 2024 г. 21:35
Спикер парламента Словакии намерен баллотироваться в президенты
Спикер парламента Словакии намерен баллотироваться в президенты
19 января 2024 г. 21:16
У президента Намибии диагностировали рак
У президента Намибии диагностировали рак
19 января 2024 г. 20:59
Пакистан решил восстановить дипломатические отношения с Ираном
Пакистан решил восстановить дипломатические отношения с Ираном
19 января 2024 г. 20:39
Глава британского МИД планирует посетить Китай
Глава британского МИД планирует посетить Китай
19 января 2024 г. 20:27
США и Китай договорились продолжать контакты по экономическим вопросам
США и Китай договорились продолжать контакты по экономическим вопросам
19 января 2024 г. 19:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi