В Пакистане запрещены индийские телепрограммы

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Полный запрет на телевизионную и радиопродукцию вступил в силу в Пакистане.

Как сообщает Report, запрет распространяется, в том числе, на популярные индийские сериалы и кинофильмы Болливуда. Власти Пакистана предупредили, что телеканалы и радиостанции, которые нарушат этот запрет, будут закрыты.

В последнее время в отношениях между двумя странами отмечен рост напряженности.

Особенно это ощутимо на границе двух стран в спорных районах. Зачастую там происходят нападения на военных и мирных жителей.