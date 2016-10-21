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    В Пакистане запрещены индийские телепрограммы

    Власти Пакистана предупредили, что телеканалы и радиостанции, которые нарушат этот запрет, будут закрыты

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Полный запрет на телевизионную и радиопродукцию вступил в силу в Пакистане.

    Как сообщает Report, запрет распространяется, в том числе, на популярные индийские сериалы и кинофильмы Болливуда. Власти Пакистана предупредили, что телеканалы и радиостанции, которые нарушат этот запрет, будут закрыты.

    В последнее время в отношениях между двумя странами отмечен рост напряженности.

    Особенно это ощутимо на границе двух стран в спорных районах. Зачастую там происходят нападения на военных и мирных жителей.

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