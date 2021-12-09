В Пакистане зафиксировали первый случай заражения "омикрон"-штаммом

Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса выявлен в Пакистане.

Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса выявлен в Пакистане.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инфицирование подтверждено у госпитализированной в Карачи пациентки, прибывшей из-за границы. Департамент здравоохранения провинции Синд отслеживает возможные контакты заразившейся женщины.

Ранее власти Пакистана в связи с распространением "омикрон"-штамма ввели запрет на въезд в страну гражданам Зимбабве, Намибии, Маврикия, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Эсватини и ЮАР и еще семи государств.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон".