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В Пакистане задержан самый разыскиваемый террорист страны

В Пакистане задержан самый разыскиваемый террорист страны Правоохранительные органы Пакистана арестовали самого разыскиваемого террориста запрещенной группировки "Техрик-е-Талибан".
Другие страны
21 января 2024 г. 09:37
В Пакистане задержан самый разыскиваемый террорист страны

Правоохранительные органы Пакистана арестовали самого разыскиваемого террориста запрещенной группировки "Техрик-е-Талибан".

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, арестованным является Абдул Гаффар по прозвищу "Амджад", у него была изъята взрывчатка. Правоохранители установили, что задержанный является близким соратником командира запрещенного вооруженного формирования Мохаммеда Али по прозвищу "Муфтий".

Представитель правоохранительных органов сообщил, что задержанный участвовал в планировании теракта у святыни Абдуллы Шаха Гази в октябре 2011 года.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda ən çox axtarılan terrorçu həbs edilib  

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