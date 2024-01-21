В Пакистане задержан самый разыскиваемый террорист страны

Правоохранительные органы Пакистана арестовали самого разыскиваемого террориста запрещенной группировки "Техрик-е-Талибан".

Правоохранительные органы Пакистана арестовали самого разыскиваемого террориста запрещенной группировки "Техрик-е-Талибан".

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, арестованным является Абдул Гаффар по прозвищу "Амджад", у него была изъята взрывчатка. Правоохранители установили, что задержанный является близким соратником командира запрещенного вооруженного формирования Мохаммеда Али по прозвищу "Муфтий".

Представитель правоохранительных органов сообщил, что задержанный участвовал в планировании теракта у святыни Абдуллы Шаха Гази в октябре 2011 года.