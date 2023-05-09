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В Пакистане задержали экс-премьера

В Пакистане задержали экс-премьера Экс-премьер Пакистана Имран Хан задержан.
Другие страны
9 мая 2023 г. 13:47
В Пакистане задержали экс-премьера

Экс-премьер Пакистана Имран Хан задержан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo-TV.

По его данным, Хан был взят под стражу в рамках рассмотрения судом дела о нецелевой растрате средств фонда "Аль-Кадир траст". Председатель ДЗС прибыл в здание суда, чтобы внести залог по другим делам, возбужденным в отношении него.

Согласно телеканалу, сотрудники правоохранительных органов вместе с экс-премьером покинули территорию суда на черном пикапе.

Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему парламентом вотума недоверия. В настоящее время в судах Пакистана против него заведены десятки уголовных дел по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков.

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