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В Пакистане заблокировали соцсеть "X"

В Пакистане заблокировали соцсеть "X" Власти Пакистана с 17 февраля заблокировали на территории страны доступ к социальной сети "X" (ранее Twitter).
Другие страны
21 марта 2024 г. 09:38
В Пакистане заблокировали соцсеть X

Власти Пакистана с 17 февраля заблокировали на территории страны доступ к социальной сети "X" (ранее Twitter).

Как передает Report, об этом сообщила газета The News со ссылкой на комментарий Пакистанского управления электросвязи (PTA) для Высокого суда провинции Синд.

Отмечается, что доступ заблокирован в соответствии с решением Министерства внутренних дел Пакистана.

Согласно PTA, блокировка доступа к "X" была инициирована на основании рекомендаций правоохранительных органов, властей провинций и разведывательных служб, которые были получены и тщательно изучены в МВД.

В ведомстве отметили, что платформа не предоставила PTA возможности контролировать распространяемые посредством нее новости и информацию, тем самым создав высокую вероятность распространения фейковых новостей, "которые могут противоречить национальным интересам и нанести ущерб имиджу Пакистана".

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