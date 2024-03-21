В Пакистане заблокировали соцсеть "X"

Власти Пакистана с 17 февраля заблокировали на территории страны доступ к социальной сети "X" (ранее Twitter).

Власти Пакистана с 17 февраля заблокировали на территории страны доступ к социальной сети "X" (ранее Twitter).

Как передает Report , об этом сообщила газета The News со ссылкой на комментарий Пакистанского управления электросвязи (PTA) для Высокого суда провинции Синд.

Отмечается, что доступ заблокирован в соответствии с решением Министерства внутренних дел Пакистана.

Согласно PTA, блокировка доступа к "X" была инициирована на основании рекомендаций правоохранительных органов, властей провинций и разведывательных служб, которые были получены и тщательно изучены в МВД.

В ведомстве отметили, что платформа не предоставила PTA возможности контролировать распространяемые посредством нее новости и информацию, тем самым создав высокую вероятность распространения фейковых новостей, "которые могут противоречить национальным интересам и нанести ущерб имиджу Пакистана".