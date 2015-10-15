​В Пакистане за год изъяли наркотиков на сумму более 50 млрд. долларов

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Управление Пакистана по борьбе с наркотиками изъяло в минувшем финансовом году (1 июля 2014 - 30 июня 2015) 354,54 тонны запрещенных препаратов на общую сумму в 5,7 трлн. рупий (54 млрд. долларов США). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном официальном заявлении антинаркотического ведомства этой страны.

Также была раскрыта деятельность 42 группировок и арестованы 1,6 тыс. человек, которые участвовали в продаже наркотиков; пять человек были приговорены к смертной казни, 65 - к пожизненному заключению, 556 - к различным тюремным срокам; остальные ожидают своего наказания.

"Изъяты, в частности, 14 тонн героина, 164 тонны чараса (вид гашиша), 1,3 тонны морфина, 54 тонны опиума, 30 тонн кокаина, 1,8 тонны амфетамина, 707 кг марихуаны, - приводит выдержки из заявления на своем сайте газета Dawn. - Всего изъято 240 тонн наркотиков и 105 тонн прекурсоров (вещества, используемые в производстве наркотических средств и психотропных веществ)", - говорится в заявлении ведомства.