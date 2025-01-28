В Пакистане взорвался грузовик, перевозивший LPG

В пакистанской провинции Пенджаб взорвался грузовик, перевозивший сжиженный нефтяной газ (LPG).

В пакистанской провинции Пенджаб взорвался грузовик, перевозивший сжиженный нефтяной газ (LPG).

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, причиной происшествия стала утечка газа. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения.

На место происшествия были направлены пожарные и машины скорой помощи. Отмечается, что магистральная дорога, где произошел инцидент, закрыта в обоих направлениях.

Напомним, что ранее в городе Мултан провинции Пенджаб в результате взрыва грузовика с LPG погибли шесть человек, еще 30 получили ранения. Состояние 13 раненых оценивается как тяжелое.