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В Пакистане взорвался грузовик, перевозивший LPG

В Пакистане взорвался грузовик, перевозивший LPG В пакистанской провинции Пенджаб взорвался грузовик, перевозивший сжиженный нефтяной газ (LPG).
Другие страны
28 января 2025 г. 23:21
В Пакистане взорвался грузовик, перевозивший LPG

В пакистанской провинции Пенджаб взорвался грузовик, перевозивший сжиженный нефтяной газ (LPG).

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, причиной происшествия стала утечка газа. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения.

На место происшествия были направлены пожарные и машины скорой помощи. Отмечается, что магистральная дорога, где произошел инцидент, закрыта в обоих направлениях.

Напомним, что ранее в городе Мултан провинции Пенджаб в результате взрыва грузовика с LPG погибли шесть человек, еще 30 получили ранения. Состояние 13 раненых оценивается как тяжелое.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda yük maşını partlayıb: ölən və yaralananlar var

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