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В Пакистане выявили первый случай оспы обезьян

В Пакистане выявили первый случай оспы обезьян Первый случай заражения вирусом оспы обезьян выявлен в Пакистане.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 23:50
В Пакистане выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян выявлен в Пакистане.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный представитель министерства здравоохранения страны.

Во всех аэропортах объявлен карантин, чтобы предотвратить распространение болезни.

Отмечается, что он был обнаружен у человека, депортированного из Саудовской Аравии.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с января 2022 года в мире зарегистрировано более 86 000 случаев заражения, 119 человек умерли.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda meymunçiçəyi virusuna ilk yoluxma qeydə alınıb

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