В Пакистане выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян выявлен в Пакистане.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный представитель министерства здравоохранения страны.
Во всех аэропортах объявлен карантин, чтобы предотвратить распространение болезни.
Отмечается, что он был обнаружен у человека, депортированного из Саудовской Аравии.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с января 2022 года в мире зарегистрировано более 86 000 случаев заражения, 119 человек умерли.