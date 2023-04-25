В Пакистане выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян выявлен в Пакистане.

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян выявлен в Пакистане.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный представитель министерства здравоохранения страны.

Во всех аэропортах объявлен карантин, чтобы предотвратить распространение болезни.

Отмечается, что он был обнаружен у человека, депортированного из Саудовской Аравии.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с января 2022 года в мире зарегистрировано более 86 000 случаев заражения, 119 человек умерли.