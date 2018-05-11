В Пакистане ввели ограничения на свободу передвижения американских дипломатов

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Пакистана объявило о введении ограничений на въезд и передвижение американских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее уведомление уже направлено в посольство США в Исламабаде. Ограничения коснутся визового режима, использования нескольких паспортов и дипломатических номеров на транспортных средствах.

В соответствии с ограничениями, личные вещи американских дипломатов должны подвергаться обязательной проверке на границе. Помимо этого дипломатические работники не могут передвигаться по стране в автомобилях с тонированными стеклами и использовать сим-карты, не прошедшие перед этим биометрическую проверку и регистрацию. Также пакистанские власти смогут устанавливать необходимое радиооборудование в домах, арендуемых дипломатами.

Отметим, что эти меры последовали в ответ на введение аналогичных ограничений со стороны США, которые вступают сегодня в силу.