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В Пакистане впервые женщина назначена главой медслужбы армии

В Пакистане впервые женщина назначена главой медслужбы армии Женщина-генерал впервые назначена в Пакистане начальником медицинской службы вооруженных сил, ей присвоено звание генерал-полковника.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 15:36

Женщина-генерал впервые назначена в Пакистане начальником медицинской службы вооруженных сил, ей присвоено звание генерал-полковника.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Церемония назначения на этот пост Нягар Джохар Хан прошла в военном медицинском центре в городе Абботтабад (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

"Наши военные медики широко участвуют в борьбе с коронавирусом и внесли значительный вклад в предотвращение распространения этой инфекции в Пакистане", - заявил на церемонии начальник штаба ВС Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.

За тридцать лет службы в армии Нягар Джохар Хан занимала различные командные и административные должности в медслужбе вооруженных сил. В 2017 году она стала третьей женщиной в стране, которой было присвоено звание генерал-майора пакистанской армии. В 2020 году она первой из пакистанских женщин получила звание генерал-лейтенанта.

В настоящее время в армии Пакистана служат около 4 тыс. женщин. В основном они проходят службу в качестве военных медиков и инженеров-программистов. В 2006 году в пакистанских ВВС был сформирован первый отряд женщин-летчиц, пилотирующих истребители JF-17.

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