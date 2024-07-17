В Пакистане восемь человек пострадали при взрыве гранаты

Граната сдетонировала из-за жары в полицейском участке города Джамшоро на юге Пакистана. В результате инцидента ранения получили восемь человек.

Граната сдетонировала из-за жары в полицейском участке города Джамшоро на юге Пакистана. В результате инцидента ранения получили восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на замгенерального инспектора полиции Тарика Дхарехо.

"Ручная граната сдетонировала из-за жары внутри полицейского участка Джамшоро, вследствие чего восемь человек пострадали", - сообщил телеканал.

По словам Дхарехо, к взрыву привел нагрев камеры хранения в участке. Пострадали двое помощников инспектора полиции, один задержанный и еще пять полицейских.

По данным метеодепартамента Пакистана, дневная температура в стране местами превышает 40 градусов Цельсия.