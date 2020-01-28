 Наверх

В Пакистане восемь человек погибли при пожаре на заводе

В Пакистане восемь человек погибли при пожаре на заводе

По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара на заводе в городе Лахоре, расположенном в пакистанской провинции Пенджаб. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo tv.

Согласно его информации, инцидент произошел на заводе по производству парфюмерных изделий и был вызван взрывом газового баллона. Среди погибших в результате пожара есть женщины и дети, еще два человека получили травмы. 

По словам представителей местных властей, в борьбе с огнем участвовали 10 пожарных расчетов, возгорание локализовано.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!