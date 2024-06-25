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В Пакистане вооруженные лица ворвались в жилой дом и убили 9 человек

В Пакистане вооруженные лица ворвались в жилой дом и убили 9 человек По меньшей мере девять человек погибли в результате нападения неизвестных вооруженных лиц на жилой дом в деревне Бадабер, расположенной в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
Другие страны
25 июня 2024 г. 23:59
В Пакистане вооруженные лица ворвались в жилой дом и убили 9 человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате нападения неизвестных вооруженных лиц на жилой дом в деревне Бадабер, расположенной в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report, об этом сообщает газета The News со ссылкой на полицию.

По ее данным, неизвестные вооруженные лица ворвались в жилой дом и открыли там беспорядочную стрельбу, в результате чего погибли девять человек, еще несколько получили ранения.

Согласно информации, полиция выясняет мотивы нападавших. Предварительная версия правоохранительных органов о возможном денежном и материальном споре между двумя семьями подтверждения не нашла.

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