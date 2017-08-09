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    В Пакистане в столкновении с боевиками погибли четверо силовиков

    В ночь на среду военные совместно со службами безопасности начали спецоперацию

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Четверо пакистанских силовиков погибли в столкновении с боевиками, готовившими теракт в провинции Хайбер-Пахтунхва, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Офицер и три солдата пожертвовали своими жизнями в попытке пресечь разрушительную террористическую активность", - говорится в пресс-релизе ВС Пакистана.

    Спецслужбы получили информацию о том, что террористы укрываются в районе Шероткай города Тимергара. В ночь на среду военные совместно со службами безопасности начали спецоперацию.

    Боевики оказали сопротивление силовикам. Один из них осуществил самоподрыв, другой был убит в перестрелке, еще один был задержан.

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