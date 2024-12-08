В Пакистане в результате терактов погибли три пограничника

Не менее трех сотрудников погранслужбы Пакистана погибли в результате двух отдельных терактов в провинции Белуджистан.

Не менее трех сотрудников погранслужбы Пакистана погибли в результате двух отдельных терактов в провинции Белуджистан.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила местная полиция.

По словам высокопоставленного полицейского чиновника Сардара Ринда, двое солдат Пограничного корпуса погибли, а трое получили ранения после того, как террористы в субботу напали на контрольно-пропускной пункт возле угольной шахты в районе Дуки.

По данным полиции, в ходе многочасового штурма нападавшие использовали ракеты, гранаты и тяжелое огнестрельное оружие.

Отмечается, что второй инцидент произошел в городе Дживани в Гвадаре, где боевики атаковали патруль береговой охраны Пакистана с помощью самодельного взрывного устройства возле маяка в районе Даран. В результате атаки погиб один сотрудник службы безопасности, заявили в полиции.