В Пакистане в результате теракта ранены 10 военных

По меньшей мере десять солдат сил безопасности Пакистана получили ранения в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

По меньшей мере десять солдат сил безопасности Пакистана получили ранения в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны страны.

По ее данным, инцидент произошел в городе Мирали, где террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с автоколонной с военнослужащими сил специального назначения. Ранения получили 10 солдат, трое из них были госпитализированы в критическом состоянии.

На месте взрыва проводится антитеррористическая операция.