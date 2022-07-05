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В Пакистане в результате теракта ранены 10 военных

В Пакистане в результате теракта ранены 10 военных По меньшей мере десять солдат сил безопасности Пакистана получили ранения в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).
Другие страны
5 июля 2022 г. 09:48
В Пакистане в результате теракта ранены 10 военных

По меньшей мере десять солдат сил безопасности Пакистана получили ранения в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны страны.

По ее данным, инцидент произошел в городе Мирали, где террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с автоколонной с военнослужащими сил специального назначения. Ранения получили 10 солдат, трое из них были госпитализированы в критическом состоянии.

На месте взрыва проводится антитеррористическая операция.

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Версия на английском языке 10 soldiers injured in Pakistan terrorist attack

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