​В Пакистане в результате крушения парома погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения парома, перевозившего 50 пассажиров, на озере Тарбела на северо-востоке Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Samaa.

Согласно информации, паром опрокинулся из-за большого количества пассажиров на борту. Сообщается, что были обнаружены тела восьми человек, включая двух женщин. Телеканал отмечает, что пяти пассажирам удалось спастись.

Идет поиск пропавших пассажиров, на месте происшествия работают спасатели, полиция и дайверы пакистанской армии.