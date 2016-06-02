​В Пакистане в результате шторма погибли не менее девяти человек

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли, почти 100 пострадали в результате сильного шторма на севере Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщают в четверг местные СМИ.

Гроза c порывами ветра свыше 100 км в час обрушилась на пакистанскую столицу Исламабад и соседний город Равалпинди в среду. Большинство жертв стихии скончались в результате обрушения зданий, в которых они находились, или падения деревьев.

Кроме того, из-за плохих погодных условий все рейсы в аэропорт имени Беназир Бхутто были отложены — прибывающие рейсы перенаправлялись в Лахор. Судя по электронному табло вылетов и прилетов на сайте аэропорта, на момент выхода заметки рейсы выполняются без задержек.

Стихия также бушевала в провинции Хайбер-Пахтунхва и в регионе Федерально управляемых племенных территорий.