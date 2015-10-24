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    В Пакистане в результате нападения на ​траурную церемонию в связи с Кербела погибли 22 человека

    Среди погибших женщины и дети

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В городе Якубабад провинции Синд на юге Пакистана было совершено нападение на траурную процессию в связи с Кербелой, в результате чего погибли 22 человека. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил начальник полиции района Худа Букс. 

    По его словам, нападение совершено террористом-смертником. Начальник отметил, что среди погибших есть также женщины и дети. В результате нападения ранены десятки участников процессии. 

    Это третий террористический акт в Пакистане за последнюю неделю. В результате взрыва в мечети в провинции Балуджистан погибли 10 человек, а взрыв мины в пассажирском автобусе в городе Куетта, являющемся центром провинции, унес жизни 11 человек. 

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