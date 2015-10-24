В Пакистане в результате нападения на ​траурную церемонию в связи с Кербела погибли 22 человека

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В городе Якубабад провинции Синд на юге Пакистана было совершено нападение на траурную процессию в связи с Кербелой, в результате чего погибли 22 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил начальник полиции района Худа Букс.

По его словам, нападение совершено террористом-смертником. Начальник отметил, что среди погибших есть также женщины и дети. В результате нападения ранены десятки участников процессии.

Это третий террористический акт в Пакистане за последнюю неделю. В результате взрыва в мечети в провинции Балуджистан погибли 10 человек, а взрыв мины в пассажирском автобусе в городе Куетта, являющемся центром провинции, унес жизни 11 человек.