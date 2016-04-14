​В Пакистане в ходе спецоперации погибли десять полицейских

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Десять полицейских убиты и еще 25 взяты в заложники во время спецоперации против банды криминального авторитета Чхоту в Пакистане, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Операция проходит в округе Раджанпур в провинции Пенджаб.

Главарь банды Гулам Расул, также известный как Чхоту, связался с полицией по захваченной рации и пригрозил расправиться над заложниками, если полиция не прекратит осаду.

Операция временно остановлена для пересмотра стратегии. Полиция запросила два армейских вертолета, а также подкрепление.