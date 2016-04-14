 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Пакистане в ходе спецоперации погибли десять полицейских

    Операция прошла в округе Раджанпур в провинции Пенджаб

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Десять полицейских убиты и еще 25 взяты в заложники во время спецоперации против банды криминального авторитета Чхоту в Пакистане, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    Операция проходит в округе Раджанпур в провинции Пенджаб. 

    Главарь банды Гулам Расул, также известный как Чхоту, связался с полицией по захваченной рации и пригрозил расправиться над заложниками, если полиция не прекратит осаду.

    Операция временно остановлена для пересмотра стратегии. Полиция запросила два армейских вертолета, а также подкрепление.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi