Число погибших в результате взрыва в Пакистане превысило 90 человек - ОБНОВЛЕНО2

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате взрыва в одной из больниц города Кветта выросло до 93 человек, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.
Все жертвы теракта — адвокаты и журналисты, которые собрались в отделении реанимации госпиталя почтить память президента ассоциации адвокатов Белуджистана Билала Анвара Кази, убитого утром 8 августа.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в провинции группировок.
***12:08
Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в госпитале в Пакистане достигло 52 человек, множество получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Dunya News.
Многие из погибших были юристы и журналисты.
***10:11
Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек погибли, более 20 пострадали в результате взрыва в госпитале в пакистанском городе Кветта, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Согласно сообщениям СМИ, взрыв прогремел рано утром в реанимационном отделении.
Кроме того, по данным полиции, после взрыва неизвестный открыл огонь. Сотрудники служб безопасности оцепили территорию медучреждения, объявлена тревога.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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