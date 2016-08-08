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    Число погибших в результате взрыва в Пакистане превысило 90 человек - ОБНОВЛЕНО2

    Все жертвы теракта — адвокаты и журналисты

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате взрыва в одной из больниц города Кветта выросло до 93 человек, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

    Все жертвы теракта — адвокаты и журналисты, которые собрались в отделении реанимации госпиталя почтить память президента ассоциации адвокатов Белуджистана Билала Анвара Кази, убитого утром 8 августа. 

    Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в провинции группировок.

    ***12:08

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в госпитале  в Пакистане  достигло  52 человек, множество получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Dunya News.

    Многие из погибших были юристы и журналисты.

    ***10:11

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек погибли, более 20 пострадали в результате взрыва в госпитале в пакистанском городе Кветта, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    Согласно сообщениям СМИ, взрыв прогремел рано утром  в реанимационном отделении.

    Кроме того, по данным полиции, после взрыва неизвестный открыл огонь. Сотрудники служб безопасности оцепили территорию медучреждения, объявлена тревога.

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