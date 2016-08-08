Число погибших в результате взрыва в Пакистане превысило 90 человек - ОБНОВЛЕНО2

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате взрыва в одной из больниц города Кветта выросло до 93 человек, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Все жертвы теракта — адвокаты и журналисты, которые собрались в отделении реанимации госпиталя почтить память президента ассоциации адвокатов Белуджистана Билала Анвара Кази, убитого утром 8 августа.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в провинции группировок.

***12:08

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва в госпитале в Пакистане достигло 52 человек, множество получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Dunya News.

Многие из погибших были юристы и журналисты.

***10:11

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек погибли, более 20 пострадали в результате взрыва в госпитале в пакистанском городе Кветта, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно сообщениям СМИ, взрыв прогремел рано утром в реанимационном отделении.

Кроме того, по данным полиции, после взрыва неизвестный открыл огонь. Сотрудники служб безопасности оцепили территорию медучреждения, объявлена тревога.