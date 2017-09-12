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    В Пакистане в ДТП с фургоном погибли четырнадцать человек

    Шесть человек пострадали в результате возникшего впоследствии пожара© AFP / Rizwan Tabassum

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Пассажирский фургон столкнулся с грузовиком недалеко от пакистанского города Равалпинди, 14 человек погибли.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, авария произошла на автомагистрали, соединяющей столицу государства, город Исламабад, с Лахором.

    Шесть человек пострадали в результате возникшего впоследствии пожара.

    Столкнувшийся с грузовиком фургон направлялся из города Джанг в Равалпинди. 

    По факту проводится расследование.

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