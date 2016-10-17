В Пакистане в ДТП с двумя автобусами погибли 30 человек

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Пакистане в результате ДТП с участием двух автобусов погибли 30 человек, еще 66 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что автобусы столкнулись в понедельник около 6 утра в районе города Ханупура, расположенного в провинции Пенджаб округа Рахимъярхан.

По информации спасателей, один из автобусов следовал из города Карачи на юге страны в город Бахавалпур, второй автобус направлялся в Садикабад.

Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.