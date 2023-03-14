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В Пакистане в ДТП с автобусом погибли минимум два человека, десятки получили травмы

В Пакистане в ДТП с автобусом погибли минимум два человека, десятки получили травмы По меньшей мере 2 человека погибли, еще 37 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана.
Другие страны
14 марта 2023 г. 08:45
В Пакистане в ДТП с автобусом погибли минимум два человека, десятки получили травмы

По меньшей мере 2 человека погибли, еще 37 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Котли-Саттиан, расположенном в северной части провинции. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Багх (регион Азад Кашмир) - Равалпинди (провинция Пенджаб), опрокинулся в овраг из-за неисправной работы тормозной системы.

В результате падения два человека погибли на месте, еще 37 получили ранения.

Пострадавшие были доставлены в больницу, семь из них находятся в критическом состоянии.

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