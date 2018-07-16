В Пакистане в ДТП погибли 17 членов одной семьи, ехавшей на свадьбу

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Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на юге Пакистана, еще не менее 20 пострадали, передает Report со ссылкой на телеканал Samaa.

Грузовой автомобиль на оживленном скоростном шоссе врезался в припаркованный автобус, перевозивший гостей свадебной церемонии. Среди погибших есть двое детей и пять женщин.

По данным предварительного расследования, причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика.