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    В Пакистане в ДТП погибли 17 членов одной семьи, ехавшей на свадьбу

    Грузовой автомобиль на оживленном скоростном шоссе врезался в припаркованный автобус, перевозивший гостей свадебной церемонии© getty

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на юге Пакистана, еще не менее 20 пострадали, передает Report со ссылкой на телеканал Samaa.

    Грузовой автомобиль на оживленном скоростном шоссе врезался в припаркованный автобус, перевозивший гостей свадебной церемонии. Среди погибших есть двое детей и пять женщин.

    По данным предварительного расследования, причиной аварии стала невнимательность водителя грузовика.

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