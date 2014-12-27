В Пакистане уничтожена система подземных тоннелей и крупное хранилище оружия боевиков

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Более 20 боевиков уничтожены в результате авиаударов, совершенных ВВС Пакистана по позициям исламистов на афгано-пакистанской границе. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении командования армии Пакистана.

Всего в результате авианалетов, совершенных в пятницу вечером в районе Северного Вазиристана, погибли не менее 23 боевиков.

Помимо этого, была уничтожена система подземных тоннелей, а также крупное хранилище оружия и боеприпасов.