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    В Пакистане уничтожена система подземных тоннелей и крупное хранилище оружия боевиков

    Более 20 боевиков уничтожены в результате авиаударов

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Более 20 боевиков уничтожены в результате авиаударов, совершенных ВВС Пакистана по позициям исламистов на афгано-пакистанской границе. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении командования армии Пакистана.

    Всего в результате авианалетов, совершенных в пятницу вечером в районе Северного Вазиристана, погибли не менее 23 боевиков. 

    Помимо этого, была уничтожена система подземных тоннелей, а также крупное хранилище оружия и боеприпасов.

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