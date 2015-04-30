​Участникам покушения на пакистанского лауреата Нобелевской премии мира вынесен приговор

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Пакистанский суд приговорил к пожизненному тюремному заключению боевиков, принимавших участие в покушении на самого юного лауреата Нобелевской премии мира Малалу Юсуфзаи.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой вердикт был вынесен на заседании Антитеррористического трибунала округа Сват на северо-западе страны.

В информации говорится, что в покушении на 15-летнюю пакистанскую школьницу Малалу Юсуфзаи в октябре 2012 года принимало участие десять человек.

Малала Юсуфзаи с 11 лет вела под псевдонимом Гуль Макай (Василек) блог в интернете, критикуя попытки талибов установить законы шариата в округе Сват в ее родной провинции Хайбер-Пахтунхва. Именно за эту деятельность "Талибан" организовало террористический акт, в результате чего девочка была тяжело ранена. Боевики, ранившие ее, были задержаны в сентябре 2014 года.