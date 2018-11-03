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    В Пакистане убит бывший сенатор

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Бывший член сената Пакистана Сами уль-Хак  был убит в пакистанском городе Равалпинди. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом местным СМИ сообщил сын убитого Хамид уль-Хак.

    По его словам, Сами уль-Хак  был найден мертвым с многочисленными ножевыми ранениями у себя дома.

    "Он подвергся нападению неизвестного, проникшего в дом. Его окровавленное тело обнаружил водитель", - рассказал уль-Хак.

    По его словам, ранее семья обращалась в полицию с просьбой взять ее под охрану, так как получала угрозы.

    Отметим,  Сами уль-Хака также называли духовным отцом Талибана.

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