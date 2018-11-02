В Пакистане убили "духовного отца" талибов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Влиятельный богослов Сами уль-Хак, известный как "отец талибов" застрелен в пятницу в Пакистане, сообщает AP со ссылкой на полицию страны, передает Report.

Мулла Сами уль-Хак — исламский религиозный деятель, поддерживающий тесные контакты с "Талибаном". Он считается "духовным отцом" движения и является учителем нынешнего лидера организации Хайбатуллы Ахундзады.

Они добавили, что неизвестный напал на богослова с ножом в доме, который он снял в соседнем от столицы городе Равалпинди. Личность нападавшего и его мотивы неизвестны.