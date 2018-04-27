В Пакистане трое человек погибли в результате взрыва на свадьбе

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, 30 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на свадьбе на северо-западе Пакистана.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел накануне поздно вечером в районе Гулам Хан области Северный-Вазиристан. Неизвестные вооруженные люди забросили в дом, где проводились свадебные празднества, несколько ручных гранат.
Отмечается, что среди пострадавших есть женщины и дети.
Полиция проводит расследование.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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