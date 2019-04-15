В Пакистане три человека погибли из-за песчаной бури

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По меньшей мере три человека, в том числе двое детей, погибли, еще 20 пострадали в результате сильной песчаной бури, которая обрушилась на пакистанский портовый город Карачи на юге страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Причиной смерти мужчины стало упавшее на него дерево. Детали смерти двух детей не уточняются. Из-за непогоды восемь рыбаков пропали без вести после того, как их лодка перевернулась у берегов Карачи.

Из-за плохих погодных условий были отложены несколько рейсов из международного аэропорта, расположенного в Карачи.