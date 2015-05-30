В Пакистане террористы напали на автобусы, 19 человек убиты

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В пакистанской провинции Белуджистан боевики напали на два автобуса и расстреляли, по меньшей мере, 19 человек, сообщает Report со ссылкой на ВВС. Пакистанские силы безопасности разыскивают террористов.

В районе Мастунга, к югу от Кветты, главного города Белуджистана, боевики напали на автобусы, следующие в Карачи, заставили пассажиров выйти и выстроиться в линию, после чего расстреляли их. Большинство жертв убийства составили пуштуны.

По словам очевидцев, террористы носили униформу сил безопасности Пакистана.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за этот теракт. В Белуджистане орудуют группировки, требующие большей автономии от Исламабада.