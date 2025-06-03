В Пакистане свыше 200 заключенных сбежали из тюрьмы во время землетрясения

Более 200 заключенных сбежали из окружной тюрьмы Малир в Карачи (Пакистан) после эвакуации во время небольшого землетрясения.

Более 200 заключенных сбежали из окружной тюрьмы Малир в Карачи (Пакистан) после эвакуации во время небольшого землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что полиция оцепила район, в результате чего 78 заключенных были пойманы, а один человек был убит в ходе перестрелки. Трое сотрудников службы безопасности получили ранения.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Всего было эвакуировано около 2 тыс. заключенных, из них 213 человек удалось бежать.