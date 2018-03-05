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    В Пакистане столкнулись автобус и грузовики, девять человек погибли

    Еще 29 человек получили ранения разной степени тяжести

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Как минимум девять человек погибли в результате ДТП в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Еще 29 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает Report со ссылкой на Geo TV. 

    В результате аварии столкнулись рейсовый автобус и два грузовика.

    Известно, что авария произошла в городе Гуджар-Хане. По предварительной версии, один из грузовиков обгонял автобус. В результате водитель большегруза не справился с управлением и спровоцировал ДТП.

    В критическом состоянии, по последним данным, 14 пострадавших.

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