В Пакистане столкнулись автобус и грузовики, девять человек погибли

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Как минимум девять человек погибли в результате ДТП в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Еще 29 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает Report со ссылкой на Geo TV.

В результате аварии столкнулись рейсовый автобус и два грузовика.

Известно, что авария произошла в городе Гуджар-Хане. По предварительной версии, один из грузовиков обгонял автобус. В результате водитель большегруза не справился с управлением и спровоцировал ДТП.

В критическом состоянии, по последним данным, 14 пострадавших.